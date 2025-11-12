जौरा खुर्द में बिना टेंंडर के पहले बनी सी सी रोड पर रात में डाल दी सडक़



निगम के वार्ड क्रमांक नौ जौरा खुर्द के ताल मौहल्ला की वह सडक़ जो एम एस रोड से सीधे जौरी को जोड़ती है, उस पर नगर निगम द्वारा जो सडक़ का निर्माण करवाया था वह आज भी पूरी तरह दुरस्त है, उसके बाद भी उसी मार्ग पर फिर से क्षेत्रीय पार्षद ने इंजीनियर की मिली भगत से बिना टेंडर के सीसी रोड का निर्माण करवा दिया है। रहवासियों का कहना हैं कि जहां सडक़ पूर्व से बनी हुई थी तो फिर वहां व्यर्थ में पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है और शहर में जहां सडक़ व नाले की आवश्यकता है, वहां नगर निगम के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। इसी वार्ड से सटा हुआ वार्ड आठ हैं, जहां सडक़ व नाले की आवश्यकता है, वहां के लिए सडक़ व नाले मंजूर नहीं किए और जहां पहले से रोड बनी हुई है, वहां पैसे बर्बाद किया जा रहा है।