21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

100 दिन के बजाय गरीबों को 125 दिन मिलेगा काम

मुरैना. वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम (वीबीजी रामजी2025) बनाया है। इसके तहत अब गरीब परिवार को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार दिया जाएगा और रोजगार न मिलने की स्थिति में उनको वजीफा दिया जाएगा। यह बात [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 21, 2026

मुरैना. वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम (वीबीजी रामजी2025) बनाया है। इसके तहत अब गरीब परिवार को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार दिया जाएगा और रोजगार न मिलने की स्थिति में उनको वजीफा दिया जाएगा। यह बात प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री एवं मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने कही। वह मंगलवार को पत्रकार से चर्चा कर रहे थे।


प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये केवल कमजोर परिवारों को आय की सुरक्षा नहीं देते बल्कि परिसम्पति निर्माण के साथ ग्राम विकास और सामाजिक स्थिरता के साधन भी है, चूंकि बड़ी संख्या में लोग कृषि और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है, इसीलिए मौसमी बेरोजगारी और आय में उतार चढ़ाव लगातार चुनौती बने रहते है। उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में कहा कि मनरेगा में भृष्टाचार हुआ है तो हमने जांच कराकर कार्रवाई भी करवाई है और मुरैना में अगर ऐसा कोई मामला है तो हम कलेक्टर से बात करेंगे और भृष्टाचार की जांच कराएंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। वन क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के कामगारों को 25 दिन का रोजगार और अधिक मिलेगा। मनरेगा पर सबसे अधिक खर्च मोदी सरकार ने किया है। मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए जिसमें मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह, राम जी योजना प्रभारी ब्रजकिशोर दंडोतिया, जिला महामंत्री सोनू परमार, सुनील जाटव, सह प्रभारी राजीव कंसाना, मनोज सिकरवार, साधु राठौर, कार्यालय मंत्री राजेश सिकरवार, जिला मीडिया प्रभारी दिलीप दंडोतिया उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / 100 दिन के बजाय गरीबों को 125 दिन मिलेगा काम

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जल भराव के चलते हुए गहरे गड्ढे, 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित

मुरैना

पुलिस गश्त करती रही इधर अंबाह में 40 लाख की सशस्त्र डकैती

मुरैना

बड़ा झटका: ई-अटेंडेंस न लगाने वाले ‘400 शिक्षकों’ का वेतन रोका गया

e-attendance system
मुरैना

तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

School Bus Accident
मुरैना

भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.