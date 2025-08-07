शराब ठेकेदारों ने ग्रामीणों की मारपीट की, फायरिंग कर फैलाई दहशत

जानकारी के अनुसार शराब ठेकेदारों को सूचना मिली कि पातरी का पुरा में कुछ लोग अवैध शराब बेच रहे हैं। इसके चलते शराब ठेकेदार बंदूकों से लैस होकर गांव में पहुंचे। वहां शराब तो नहीं मिली, ग्रामीणों से विवाद हो गया। ठेकेदार के लोगों ने महिलाओं पर भी हाथ छोड़ दिया, उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उधर ठेकेदारों ने बंदूक से फायरिंग कर दहशत फैला दी। ठेकेदारों के साथ एक शासकीय शिक्षक भी शामिल बताया गया है।