शराब ठेकेदारों ने ग्रामीणों की मारपीट की, फायरिंग कर फैलाई दहशत

मुरैना. जौरा थाना क्षेत्र के पातरी पुरा में शराब ठेकेदार के लोगों ने शराब रखने की शक में ग्रामीणो की मारपीट की और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दहशत फैलाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने जौरा पुलिस को शिकायत की है, पुलिस के पास वीडियो भी पहुंच गया है लेकिन मामला शराब ठेकेदारों का है इसलिए अपराध दर्ज नहीं किया है।
जानकारी के अनुसार शराब ठेकेदारों को सूचना मिली कि पातरी का पुरा में कुछ लोग अवैध शराब बेच रहे हैं। इसके चलते शराब ठेकेदार बंदूकों से लैस होकर गांव में पहुंचे। वहां शराब तो नहीं मिली, ग्रामीणों से विवाद हो गया। ठेकेदार के लोगों ने महिलाओं पर भी हाथ छोड़ दिया, उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उधर ठेकेदारों ने बंदूक से फायरिंग कर दहशत फैला दी। ठेकेदारों के साथ एक शासकीय शिक्षक भी शामिल बताया गया है।
शराब ठेकेदारों द्वारा सरेआम ग्रामीण महिला व पुरुषों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अधिकारियों तक पहुंच चुका है। वहीं पीडि़त पक्ष आवेदन लेकर जौरा थाना व एसपी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई की थी।
सरेआम महिलाओं की मारपीट व लाइसेंसी बंंदूकों से सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से पुलिस व शराब कारोबारियों के गठबंधन की चर्चा सामने आ रही है।
जौरा में शराब के वैध हों या अवैध कारोबारी, सभी मनमानी पर उतारू है। कहीं भी दुकान खोलकर शराब बेचने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जौरा विधायक पंकज उपाध्याय भी पूर्व में आंदोलन कर चुके हैं।
जौरा के पातरी पुरा में ठेकेदारों द्वारा मारपीट का वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, मामले की जांच करवा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।