21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

जल भराव के चलते हुए गहरे गड्ढे, 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित

मुरैना. न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर निगम के वार्ड 45 और 47 के बीच से होकर निकली सडक़ पर पानी भरने से पूरी तरह उखड़ चुकी है। इस सडक़ मार्ग के उखडऩे से 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित हो रहा है। सडक़ पर पानी भरने व गड््ढा होने से आए दिन ई [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 21, 2026

मुरैना. न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर निगम के वार्ड 45 और 47 के बीच से होकर निकली सडक़ पर पानी भरने से पूरी तरह उखड़ चुकी है। इस सडक़ मार्ग के उखडऩे से 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित हो रहा है। सडक़ पर पानी भरने व गड््ढा होने से आए दिन ई रिक्शा व दो पहिया वाहन सवार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रहवासियों को हो रही है। उनके मकानों के आगे कीचड़ फैल रही है। जिससे घरों के अंदर तक गंदगी पहुंच रही है।


न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यादव बस्ती के पास करीब 500 मीटर दूरी तक सडक़ मार्ग के किनारे नाला निर्माण न होने से बस्ती के मकानों से निकल रहा पानी सडक़ पर भर रहा है। इस मार्ग से मुरैना से सुमावली सहित 40 से अधिक गांवों के लिए रास्ता जाता है। लेकिन सडक़ जर्जर होने से लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि कॉलोनी सहित आसपास के बच्चों को परिजन अपने अपने वाहनों से स्कूल छोडऩे को मजबूर हैं। रहवासियों का कहना हैं कि गड्ढे गहरे होने से आए दिन ई रिक्शा व दो पहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। शनिवार को प्लाई से भरा ई रिक्शा पलट गया जिससे पूरी प्लाई पानी में भींग गई और रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों का कहना हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इन गड्ढों में दुर्घटना न हो।

यहां भी उखड़ी सडक़

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अलावा महाराजपुर गांव के पास भी जगह जगह सडक़ उखड़ चुकी है। उन गड्ढों में भी पानी भरा हुआ है जिससे दो पहिया व तीन पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। नगर निगम के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते सडक़ पूरी तरह जर्जर हो गई है।

इन गांवों का रास्ता हो रहा है प्रभावित

सडक़ के जर्जर होने से महाराजपुर, सिलायथा, खनेता, घुरैया बसई, टिकटौली, सुमावली, सुसानी, इटावली, लोहबसई, गणेश पुरा, निटेहरा, कोक सिंह का पुरा, बिरुंआ, हथरिया सहित 40 से अधिक गांव हैं जिनके लिए इसी मार्ग से रास्ता जाता है।

क्या कहते हैं ग्रामीण

सडक़ तो बहुत समय से खराब है लेकिन पिछले कुछ समय से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। ई रिक्शा व बाइक और पैदल राहगीर अधिक परेशानी होती हैं।

हरिओम यादव, यादव कॉलोनी

नगर निगम में होने के बाद भी सडक़ की मरम्मत नहीं हो पा रही है। दो वार्डों की सीमा टच कर रही है इसलिए नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। यहां पानी भरने से सडक़ पूरी तरह उखड़ चुकी है।

अभय कुमार, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी

फैक्ट फाइल

40 से अधिक गांवों का रास्ता हो रहा प्रभावित।
02 वार्डों की सीमा के चलते नाला निर्माण लटका।
500 मीटर दूरी तक सडक़ पूरी तरह जर्जर।
200 चार पहिया वाहन गुजरते हैं रोजाना।
1000 दो पहिया वाहन गुजरते हैं रोजाना।
100 ई रिक्शा गुजरते हैं यहां से।

सडक़ व दोनों तरफ नाला निर्माण के लिए 6 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी थी, वह मंजूर हो गई, राशि मिलते ही काम शुरू हो कर दिया जाएगा।


सोनू जोनवार, क्षेत्रीय पार्षद, नगर निगम मुरैना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / जल भराव के चलते हुए गहरे गड्ढे, 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 दिन के बजाय गरीबों को 125 दिन मिलेगा काम

मुरैना

पुलिस गश्त करती रही इधर अंबाह में 40 लाख की सशस्त्र डकैती

मुरैना

बड़ा झटका: ई-अटेंडेंस न लगाने वाले ‘400 शिक्षकों’ का वेतन रोका गया

e-attendance system
मुरैना

तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

School Bus Accident
मुरैना

भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.