जल भराव के चलते हुए गहरे गड्ढे, 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित



न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यादव बस्ती के पास करीब 500 मीटर दूरी तक सडक़ मार्ग के किनारे नाला निर्माण न होने से बस्ती के मकानों से निकल रहा पानी सडक़ पर भर रहा है। इस मार्ग से मुरैना से सुमावली सहित 40 से अधिक गांवों के लिए रास्ता जाता है। लेकिन सडक़ जर्जर होने से लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि कॉलोनी सहित आसपास के बच्चों को परिजन अपने अपने वाहनों से स्कूल छोडऩे को मजबूर हैं। रहवासियों का कहना हैं कि गड्ढे गहरे होने से आए दिन ई रिक्शा व दो पहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। शनिवार को प्लाई से भरा ई रिक्शा पलट गया जिससे पूरी प्लाई पानी में भींग गई और रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों का कहना हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इन गड्ढों में दुर्घटना न हो।