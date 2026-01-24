एमपी में गाड़ी रुकवाकर अधिकारी से सरेराह मारपीट, गाड़ी फोड़ी

stop vehicle and nagar nigam officer attack
mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में इन दिनों बदमाशों का खौफ चरम पर है। शनिवार को दिनदहाड़े नगर निगम के मदाखलत अधिकारी एवं उपयंत्री फरमान खान पर बदमाशों ने सरेराह हमला कर दिया। उपयंत्री और मदाखलत अधिकारी गाड़ी से नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर मुड़ियाखेड़ा में नाला खुदवाने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में 7-8 युवकों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और मारपीट कर कार में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। हैरानी की बात ये है कि जब मारपीट की शिकायत दर्ज कराने अधिकारी पुलिस थाने पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी।
सब इंजीनियर फरमान खान ने बताया कि वो नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर मुड़ियाखेड़ा में नाला खुदवाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जे एस गार्डन के सामने 7-8 युवकों ने उनकी गाड़ी क्रमांक एमपी 07 जेड ई 2514 को रुकवाया और नीचे उतरकर बात करने को कहा। जिस पर उन्होंने गाड़ी का हल्का सा कांच खोला और बातचीत की, इसी दौरान युवकों ने हमला कर दिया और थप्पड़ मार दिया। डंडों से गाड़ी के आगे और ड्राइवर साइड के कांच फोड़ दिए। कांच लगने से उपयंत्री व चालक को भी चोटें आई हैं। यह घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है।
घटना के बाद उपयंत्री फरमान खान अपने साथी कर्मचारियों को लेकर स्टेशन रोड थाने पहुंचे। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। जिसके बाद निगम के इंजीनियर एकत्रित होकर कलेक्टर बंगले पहुंचे। वहां कलेक्टर के न होने पर निगम का अमला सीधे एसपी बंगले पहुंचे, वहां भी गार्ड ने साहब के न होने की बात कही। तब निगम के इंजीनियर व कर्मचारी वापस स्टेशन रोड थाने पहुंचे। वहां सीएसपी की सक्रियता के चलते एफआईआर दर्ज की गई। उपयंत्री व मदाखलत अधिकारी फरमान खान ने बताया कि शुक्रवार को गणेश पुरा में फूटी पुलिया वाली गली में अतिक्रमण हटाते समय सोनू सिकरवार ने आज तक देख लेने की धमकी दी थी, हमको शक है कि सोनू के लोगों ने ही हमला किया है।
