एमपी में गाड़ी रुकवाकर अधिकारी से सरेराह मारपीट, गाड़ी फोड़ी

घटना के बाद उपयंत्री फरमान खान अपने साथी कर्मचारियों को लेकर स्टेशन रोड थाने पहुंचे। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। जिसके बाद निगम के इंजीनियर एकत्रित होकर कलेक्टर बंगले पहुंचे। वहां कलेक्टर के न होने पर निगम का अमला सीधे एसपी बंगले पहुंचे, वहां भी गार्ड ने साहब के न होने की बात कही। तब निगम के इंजीनियर व कर्मचारी वापस स्टेशन रोड थाने पहुंचे। वहां सीएसपी की सक्रियता के चलते एफआईआर दर्ज की गई। उपयंत्री व मदाखलत अधिकारी फरमान खान ने बताया कि शुक्रवार को गणेश पुरा में फूटी पुलिया वाली गली में अतिक्रमण हटाते समय सोनू सिकरवार ने आज तक देख लेने की धमकी दी थी, हमको शक है कि सोनू के लोगों ने ही हमला किया है।