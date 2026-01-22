8 करोड़ की लागत से बने रेलवे अंडरब्रिज में भर रहा पानी, चार गांव का रास्ता अवरुद्ध



करुआ गांव पर रेलवे लाइन से निकलते समय कोई हादसा न हो, इसलिए विभाग ने अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया, ग्रामीणों को खुशी हुई कि अब कोई हादसा नहीं होगा और न ही घंटों रेल पटरी पार करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन उनको क्या पता था कि इस अंडरब्रिज के निर्माण से उनको सुविधा की जगह असुविधा होगी। इस अंडरब्रिज से करुआ, जारौनी, लभन पुरा, बित्तौली गांव के लिए रास्ता जाता है। इन गांवों की करीब 30 हजार की आबादी का खेती किसानी, बाजार आने जाने के लिए इसी अंडरब्रिज से होकर जाना पड़ता है। अंडरब्रिज के ज्वॉइंटों से पानी रिसकर अंदर भर रहा है। हालांकि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए स्थायी रूप से एक ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी है जो एक दिन छोडकऱ पानी निकालने ब्रिज के नीचे पहुंच रहा है। अगर ट्रैक्टर से पानी नहीं निकाला जाए तो रास्ता पूरी तरह बंद हो सकती है।