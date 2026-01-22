22 जनवरी 2026,

मुरैना

8 करोड़ की लागत से बने रेलवे अंडरब्रिज में भर रहा पानी, चार गांव का रास्ता अवरुद्ध

मुरैना. शहर से करीब पांच किमी दूर स्थित करुआ गांव से रेलवे लाइन निकली है। इस रास्ते से करीब चार गांव के लोगों को रेलवे पटरी पार करके अपने गांव जाना पड़ता था। इनकी सुविधा के लिए रेलवे विभाग ने 8 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज का निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण तीन महीने [&hellip;]

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 22, 2026

मुरैना. शहर से करीब पांच किमी दूर स्थित करुआ गांव से रेलवे लाइन निकली है। इस रास्ते से करीब चार गांव के लोगों को रेलवे पटरी पार करके अपने गांव जाना पड़ता था। इनकी सुविधा के लिए रेलवे विभाग ने 8 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज का निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण तीन महीने पूर्व ही पूरा हुआ है। लेकिन इसमें पानी भरने से लोगों के लिए सुविधा की जगह असुविधा हो रही है। करीब 30 हजार की आबादी का रास्ता प्रभावित हो रहा है।


करुआ गांव पर रेलवे लाइन से निकलते समय कोई हादसा न हो, इसलिए विभाग ने अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया, ग्रामीणों को खुशी हुई कि अब कोई हादसा नहीं होगा और न ही घंटों रेल पटरी पार करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन उनको क्या पता था कि इस अंडरब्रिज के निर्माण से उनको सुविधा की जगह असुविधा होगी। इस अंडरब्रिज से करुआ, जारौनी, लभन पुरा, बित्तौली गांव के लिए रास्ता जाता है। इन गांवों की करीब 30 हजार की आबादी का खेती किसानी, बाजार आने जाने के लिए इसी अंडरब्रिज से होकर जाना पड़ता है। अंडरब्रिज के ज्वॉइंटों से पानी रिसकर अंदर भर रहा है। हालांकि ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए स्थायी रूप से एक ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी है जो एक दिन छोडकऱ पानी निकालने ब्रिज के नीचे पहुंच रहा है। अगर ट्रैक्टर से पानी नहीं निकाला जाए तो रास्ता पूरी तरह बंद हो सकती है।

बच्चे, महिला और वृद्ध को परिजन कराते हैं रास्ता पार

अंडरब्रिज में पानी भरने से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे, महिला और वृद्धों को हो रही है। स्थिति यह है कि यहां से पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण अपने परिजन को वाहनों से ब्रिज पार कराते हैं।

ये कहना हैं ग्रामीणों का

अंडरब्रिज में पानी भरने से करुआ, जारौनी, बित्तौली, लभन पुरा के ग्रामीणों का आवागमन रहता है। ब्रिज में पानी भरने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है।

जगदीश यादव, पूर्व सरपंच, करुआ

हमारे गांव के लिए यही एक मात्र रास्ता है जिससे आना जाना रहता है। पुल में पानी भरने से गाडिय़ां खराब हो रही हैं। मजबूरी यह है कि बिना गाड़ी के यहां से निकलना मुश्किल हो गया है।

पूरन सिंह, पटेल पुरा

अंडरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ था तब रेलवे लाइन से निकल जाते थे लेकिन ब्रिज के बनने से लाइन वाली रास्ता भी बंद हो गई और ब्रिज में दो से तीन फीट तक पानी भर जाता है, इसलिए निकलने में परेशानी हो रही है।

श्रीराम सिंह, जारौनी

वाटर लेबल हाई होने के कारण करुआ अंडरब्रिज में पानी आ रहा है। इसलिए पंपिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पानी निकाला जा रहा है।

मनोज कुमार, पीआरओ, रेलवे मंडल, झांसी

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

मुरैना में 2148 शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित, एसपी ने भेजा प्रस्ताव

मुरैना

जल भराव के चलते हुए गहरे गड्ढे, 40 से अधिक गांवों का रास्ता प्रभावित

मुरैना

100 दिन के बजाय गरीबों को 125 दिन मिलेगा काम

मुरैना

पुलिस गश्त करती रही इधर अंबाह में 40 लाख की सशस्त्र डकैती

मुरैना

बड़ा झटका: ई-अटेंडेंस न लगाने वाले '400 शिक्षकों' का वेतन रोका गया

e-attendance system
मुरैना
