

मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्रीराम ने धनुष तोडकऱ माता सीता से विवाह किया था। तब से हर साल विवाह समारोह मनाया जाता है। यह समारोह मुरैना में 25 नवंबर को श्रीरामहर्षण सत्संग मंडल मुरैना के तत्वावधान में छोटेलाल सिंघल के निवास से राम बारात निकाली गई। बारात में बैंडबाजों की धुन पर भक्त गण नृत्य करते चल रहे थे। बारात में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। बारात श्रीराम जानकी मंदिर पर पहुंची। यहां मंदिर के गेट पर बारात के पहुंचने पर दरवाजा हुआ। जिस तरह दूल्हा की दरवाजे पर अगवानी की जाती है, ठीक उसी तरह दूल्हे बने भगवान श्रीराम की प्रतिमां की अगवानी की गई और मंत्रोच्चारण के साथ पूरी रस्म निभाई गई। उसके बाद पं. रामदत्त पुजारी के सानिध्य में मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया। यहां महिलाओं ने मंगल गीत- बने दूल्हा छवि देखो श्रीराम की, दुल्हन बनी सिया जानकी… गाए गए। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।