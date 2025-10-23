मावा व्यापारी की डकैती का खुलासा: सात आरोपी पकड़े, तीन फरार



मुडिय़ाखेड़ा बाईपास के पास अंबाह मुरैना मार्ग पर निवासरत मावा व्यापारी नवल किशोर गुप्ता के यहां से 15 अक्टूबर को दिन दहाड़े कार से आए बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी व बेटी को गन पॉइंट पर लेकर 12.50 लाख नगदी, करीब दस तोला सोने के जेवर व डेढ़ किलो चांदी लूटकर ले गए थे। एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डावर के नेतृत्व में सीएसपी दीपाली चंदौरिया के मार्गदर्शन में स्टेशन रोड, सिविल लाइन, बानमोर, क्राइम एवं साइवर की टीम ने उन सभी मार्गों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जो यूपी व राजस्थान सहित अन्य जगहों के लिए जाते हैं। पुलिस को जो क्लू मिले, उसके आधार पर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का कुछ माल बरामद कर लिया है। डकैती में शामिल आरोपियों पर आई जी चंबल रेंज की तरफ से 30- 30 हजार का इनाम घोषित किया था।