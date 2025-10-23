Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

मावा व्यापारी की डकैती का खुलासा: सात आरोपी पकड़े, तीन फरार

आरोपियों के कब्जे से 5 तोला सोना, 750 ग्राम चांदी, 4.53 लाख नगदी व कार जब्त, फरार आरोपियों से होना हैं शेष माल बरामद

2 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 23, 2025

मुरैना. स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व हुई मावा व्यापारी नवल किशोर गुप्ता के यहां 25 लाख की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई राशि में से 4 लाख 53 हजार 750 रुपए नगद, पांच तोला सोना, 750 ग्राम चांदी एवं लूट में प्रयुक्त कार क्र्रमांक यूपी 80 के टी 2895 एवं अवैध हथियार 315 बोर के दो देशी कट्टे, चार जिंदा राउंड जब्त किए हैं। तीन आरोपी अभी फरार हैं। लूट की शेष राशि फरार आरोपियों के कब्जे से बरामद की जाएगी।


मुडिय़ाखेड़ा बाईपास के पास अंबाह मुरैना मार्ग पर निवासरत मावा व्यापारी नवल किशोर गुप्ता के यहां से 15 अक्टूबर को दिन दहाड़े कार से आए बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी व बेटी को गन पॉइंट पर लेकर 12.50 लाख नगदी, करीब दस तोला सोने के जेवर व डेढ़ किलो चांदी लूटकर ले गए थे। एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डावर के नेतृत्व में सीएसपी दीपाली चंदौरिया के मार्गदर्शन में स्टेशन रोड, सिविल लाइन, बानमोर, क्राइम एवं साइवर की टीम ने उन सभी मार्गों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जो यूपी व राजस्थान सहित अन्य जगहों के लिए जाते हैं। पुलिस को जो क्लू मिले, उसके आधार पर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का कुछ माल बरामद कर लिया है। डकैती में शामिल आरोपियों पर आई जी चंबल रेंज की तरफ से 30- 30 हजार का इनाम घोषित किया था।

मोमोस का ठेले लगाने वाला था डकैती का मुख्य सूत्रधार

डकैती की वारदात के मुख्य सूत्रधार अजय पुत्र रामबाबू सविता निवासी उदयपुर खालसा, जिला आगरा उप्र ने दो साल पूर्व ुतुस्सीपुरा में किराए पर रहकर अंबाह रोड पर मोमोस का ठेला लगाया था। फिर उसने दुकान खोलने का प्लान किया और दुकान तलाशते हुए मावा व्यापारी के मकान पर पहुंचा और वहां उसको पता चला कि यहां महिला अकेली रहती है। उसके बाद वह सूरत चला गया वहां उसकी मुलाकात आरोपी देवा उर्फ धीरज से हुई, उसने पैसा कमाने के लिए कहा तो अजय सविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर डकैती योजना बनाई। दो दिन पूर्व भी अजय सविता ने मावा व्यापारी के मकान पर पहुंचकर रैकी की थी, उसने देखा कि सेम स्थिति वैसी ही जैसी दो साल पूर्व थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को डकैती की वारदात को अंजाम दिया।

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने डकैती में शामिल आरोपी अजय सविता के अलावा श्रीभगवान पुत्र कालीचरन जाटव निवासी राजाखेड़ा राजस्थान, राहुल निवासी आगरा उप्र, विजय सिंह निवासी राजाखेड़ा उप्र, करन सिंह निवासी दयाल बाग आगरा उप्र, वीरेश कुमार निवासी समसाबाद जिला आगरा उप्र, वीरेन्द्र सिंह निवासी समसाबाद जिला आगरा उ प्र को गिरफ्तार किया है। इसमें राहुल किराए पर 25 हजार महीने पर कार को किराए पर लेकर चलाता था। डकैती से पूर्व किसी ने गाड़ी, किसी ने कट्टा की व्यवस्था की।

ये फरार हैं आरोपी

डकैती की वारदात में जीतू पुत्र महेश राठौर निवासी समसाबाद जिला आगरा, सतेन्द्र पुत्र जाहर सिंह बघेल निवासी लहार पट्टी थाना समसाबाद जिला आगरा उप्र अभी फरार हैं। इनमें से देवा उर्फ धीरज पर हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, जीतू राठौर के खिलाफ जालसाजी एवं सतेन्द्र बघेल के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज है।

23 Oct 2025 11:13 am

