मुरैना

एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों पकड़ा गया है।

मुरैना

Himanshu Singh

Oct 09, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से सामने आया है। यहां पर रिश्वत लेते जनपद पंचायत पोरसा के बाबू सतीश गोले को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है।

दरअसल, जनपद पंचायत पोरसा के प्रभारी सहायक लेखाधिकारी तेजनारायण नरवरिया का 30 जून 2025 को रिटायरमेंट हुआ था। उसके अर्जित अवकाश की राशि 8 लाख 83 हजार 30 रुपए देने के एवज में जनपद का कर्मचारी सहायक ग्रेड तीन सतीश गोले 20 हजार की रिश्वत मांग रहा था। बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी पैसों का भुगतान नहीं किया गया तो रिटायर्ड कर्मचारी तेजनारायण ने 6 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। गुरुवार को 20 हजार देना तया हुआ था।

20 हजार की रिश्वत लेते बाबू धराया

जैसे ही जनपद पंचायत कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बाबू सतीश गोले को 20 हजार रुपए दिए तभी डीएसपी विनोद कुशवाह के नेतृत्व में लोकायुक्त टीम ने बाबू को 20 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

Published on:

09 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

