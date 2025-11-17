Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

एमपी में ‘महापौर’ के सामने खुली अफसरों की ‘रेट लिस्ट’, मांगी 18 हजार की रिश्वत; देखें LIVE भ्रष्टाचार

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना में महापौर के सामने ही निगम अफसरों की रेट लिस्ट की पोल खुल गई।

Google source verification

मुरैना

image

Himanshu Singh

Nov 17, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने रहते हैं। इसी बीच रिश्वत का एक मामला मुरैना से सामने आया है। यहां पर नगर निगम के जनता दर्शन कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का लाइव खुलासा हुआ। एक युवक ने महापौर के सामने एक व्यक्ति को फोन लगाया। जो कि उससे पैसे की मांग रहा था। उसने ईई से लेकर भवन अधिकारी तक के नाम गिना दिए।

दरअसल, पंकज नाम का युवक कई दिनों से भवन निर्माण की परमिशन के लिए चक्कर काट रहा था। बीते मंगलवार को उसने महापौर के सामने जाकर बताया कि बिना पैसों के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा। महापौर शारदा सोलंकी ने युवक से फोन करने के लिए कहा। जिसके बाद पंकज ने फोन लगाया तो दलाल ने 3 हजार खुद के लिए...10 हजार शर्मा जी, किसी फोटो वाले 4 हजार भानू तोमर और 1 हजार रुपए किसी अजय परिहार के लिए मांगे।

18 हजार की रिश्वत

दलाल के द्वारा कुल 18 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई। जिसे फोन पर सुनकर मौके पर मौजूद महापौर और अन्य अधिकारी सकते में आए गए। फोन कटने के बाद तुरंत बाद महापौर ने कार्रवाई करने के लिए कहा।

