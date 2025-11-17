एमपी में ‘महापौर’ के सामने खुली अफसरों की ‘रेट लिस्ट’, मांगी 18 हजार की रिश्वत; देखें LIVE भ्रष्टाचार

MP News: मध्यप्रदेश में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने रहते हैं। इसी बीच रिश्वत का एक मामला मुरैना से सामने आया है। यहां पर नगर निगम के जनता दर्शन कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का लाइव खुलासा हुआ। एक युवक ने महापौर के सामने एक व्यक्ति को फोन लगाया। जो कि उससे पैसे की मांग रहा था। उसने ईई से लेकर भवन अधिकारी तक के नाम गिना दिए।



दरअसल, पंकज नाम का युवक कई दिनों से भवन निर्माण की परमिशन के लिए चक्कर काट रहा था। बीते मंगलवार को उसने महापौर के सामने जाकर बताया कि बिना पैसों के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ा रहा। महापौर शारदा सोलंकी ने युवक से फोन करने के लिए कहा। जिसके बाद पंकज ने फोन लगाया तो दलाल ने 3 हजार खुद के लिए...10 हजार शर्मा जी, किसी फोटो वाले 4 हजार भानू तोमर और 1 हजार रुपए किसी अजय परिहार के लिए मांगे।