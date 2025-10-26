Patrika LogoSwitch to English

तीन टुकड़ों में कट गया सांप: मरते-मरते दो बार डसा, चंद मिनटों में लड़की ने गंवाई जान

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में चारा काट रही लड़की को सांप ने डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

मुरैना

image

Himanshu Singh

Oct 26, 2025

morena news

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां ग्राम पंचायत बामसौली के नाऊडांडा गांव में मवेशियों के लिए चारा काट रही लड़की को सांप ने डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार नाऊडांडा गांव में रहने वाली युवती भारती कुशवाह (18) पुत्री हरीलाल कुशवाह शनिवार को घर में लगी कुटी मशीन में हरा चारा काट रही थी। चारे में एक सांप बैठा हुआ था। युवती ने जैसे ही हरे चारे को मशीन में लगाकर उसे काटना शुरू किया चारे के बीच बैठे सांप की पहले पूंछ कटी, फिर उसका बीच का हिस्सा (धड़) अलग होकर कट गया। मुंह के जिस हिस्से में विषग्रंथि होती है, वह निर्जीव नहीं हुआ था, उसने भारती के हाथ की अंगुली में दो बार काट लिया।

घटना के बाद परिजन तुरंत भारती को हीरामन स्थान पर ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नेपरी गांव ले जाया गया। नेपरी में मौजूद चिकित्सक ने परिजन को सलाह दी कि उसे तुरंत सबलगढ़ अस्पताल ले जाएं। परिजन भारती को सबलगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / तीन टुकड़ों में कट गया सांप: मरते-मरते दो बार डसा, चंद मिनटों में लड़की ने गंवाई जान

