Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मंदिर से दर्शन करके लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, मौके पर दो की मौत, 18 घायल

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read

मुरैना

image

Himanshu Singh

Oct 05, 2025

morena news

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ में स्थित कैला देवी मंदिर से लौटते वक्त श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। जिसमें मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, 18 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सबलगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया है।

घटना नंदापुरा के पास रविवार की दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान तुलसी बाई और संजना के रूप में की गई है। घायलों के अस्पताल पहुंचते ही चारों तरफ अफरा-तफरा मच गई। मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों के साथ रिटायर्ड डॉक्टर भी मौजूद रहे।

इधर, पुलिस ने ट्रैक्टर पलटने के कारणों की जांच शुरु कर दी है। घायलों में लक्ष्मी नारायण, उर्मिला, ममता, महेंद्र, सोनम, अंजलि, सावित्री समेत 18 लोग हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मंदिर से दर्शन करके लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, मौके पर दो की मौत, 18 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवक की मौत के विरोध में साढ़े चार घंटे तक हाईवे जाम, बंद रहे बाजार

मुरैना

MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत, एम्बुलेंस में अटकी मासूम की सांसें

MP Vidhan sabha Speaker son raghu tomar birthday jam ambulance stuck mp news
मुरैना

I Love Shiv… अगर छेड़ा तो नहीं छोड़ेंगे, धीरेंद्र शास्त्री का बयान

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri statement
मुरैना

पांच माह से करीब 500 सैंपल की जांच रिपोर्ट भोपाल लैब में अटकी

मुरैना

शहर की चौपाटियों में ठेले होंगे व्यवस्थित, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.