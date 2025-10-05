मंदिर से दर्शन करके लौटते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, मौके पर दो की मौत, 18 घायल

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ में स्थित कैला देवी मंदिर से लौटते वक्त श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। जिसमें मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, 18 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सबलगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया है।



घटना नंदापुरा के पास रविवार की दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान तुलसी बाई और संजना के रूप में की गई है। घायलों के अस्पताल पहुंचते ही चारों तरफ अफरा-तफरा मच गई। मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों के साथ रिटायर्ड डॉक्टर भी मौजूद रहे।



इधर, पुलिस ने ट्रैक्टर पलटने के कारणों की जांच शुरु कर दी है। घायलों में लक्ष्मी नारायण, उर्मिला, ममता, महेंद्र, सोनम, अंजलि, सावित्री समेत 18 लोग हैं।