अंतिम संस्कार की राह में बाधा, प्रशासन बेखबर

मनरेगा में हर साल करोड़ों का बजट आता है। इनमें से ही पंचायतों में मुक्तिधाम निर्माण के लिए राशि रहती है। इस राशि से मुक्तिधाम में टीनशेड, पक्की सीसी रोड, चबूतरे बनाए जा सकते हैं लेकिन प्रशान व पंचायत के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते मुक्तिधाम का निर्माण तो दूर मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में कुछ पंचायतों में मुक्तिधाम में टीनशेड न होने पर त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार करने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कुछ पंचायतों में दबंगों द्वारा रास्ते व मुक्तिधाम की जमीन पर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में गांव में होने वाले विवादों से बचने के लिए स्थानीय सरपंच-सचिव भी हस्तक्षेप करने से नहीं चूकते। गंभीर बात यह है कि बारिश के सीजन में हर साल मुक्तिधाम न होने की वजह से खुले में अंतिम संस्कार की खबरें आती हैं फिर भी जिलास्तर पर बैठे अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।