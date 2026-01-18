पुलिस गश्त करती रही इधर अंबाह में 40 लाख की सशस्त्र डकैती

अंबाह कस्बे में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम देने से पूर्व तीनों चेलाओं को बंधक बनाया फिर चेला राधिका को गन पॉइंट पर लेकर उसी से आवाज दिलवाकर गुरु राबिया किन्नर का कमरा खुलवाया, चूंकि माल राबिया के कमरे में रखी अलमारियों में ही था। बाद में गुरु को भी गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाया और वारदात को अंजाम दिया। विडंवना इस बात की है कि बदमाश रात को ढाई घंटे तक धमाल मचाते रहे, इस दौरान पुलिस को सुराग भी नहीं लगा। इसको लेकर लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। पुलिस नाइट कॉबिंग गश्त के नाम पर बड़ी सफलता का ढिढोरा पीट रही है, लेकिन अंबाह में हुई डकैती ने पुलिस की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बदमाश कटर मशीन लेकर आए और रात में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और आसानी से निकल भी गए। लेकिन रास्ते में कहीं पुलिस नहीं टकराई। घटना के बाद इलाके में हडक़ंप मच गया है। रात चार बजे बदमाशों के निकलने के बाद किसी तरह राबिया व उसके चेले घर से बाहर निकले और पड़ौसी के मोबाइल से फोन किया तब 4.40 बजे अंबाह पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह होने पर मुरैना से डॉग स्क्वॉड बुलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह डावर और एसडीओपी अंबाह रवि सिंह भदौरिया ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कह रही है, लेकिन घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं हैं। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ डकैती का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।