जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी खुद असुरक्षित, जर्जर आवासों में रहने को मजबूर



थाना परिसरों में कई ऐसे आवास है जहां पर सालों से मेंटेनेंस और पुताई नहीं कराई गई। अंबाह अनुविभाग में पुलिसकर्मी सिर्फ विपरीत स्थितियों में काम ही नहीं करते बल्कि परिवार के साथ ऐसे घरों में रहने को मजबूर है जो कंडम स्थिति में है। जिलेभर के दर्जनभर से अधिक थानों में मौजूद पुलिसकर्मियों के आवास पूरी तरह से जर्जर है। इनमें शौचालय, पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। इनमें रहने वाले पुलिसकर्मी हर समय दहशत के साए में जीवन गुजारते हैं। अंबाह, दिमनी, नगरा, सिहोनिया, महुआ में बने पुलिस आवासों में कई जर्जर आवास रहने लायक नहीं बचे है। मजबूरी में पुलिसकर्मी इन आवासों में रहते हैं। पुलिसकर्मी किसी भी दिन भीषण हादसे का शिकार बन सकते हैं। जिस तरह से अधिकारी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।