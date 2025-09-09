राधा रसोत्सव: राधा- श्रीकृष्ण के नृत्य ने मोह लिया सबका मन

मुरैना. लॉयंस क्लब मुरैना एलीट द्वारा राधाष्टमी के उपलक्ष्य में ‘राधा रसोत्सव 2025’ का भव्य आयोजन गुरुवार की रात को हाईवे पर स्थित एक होटल में बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा रानी के बाल स्वरूप मूर्ति की मनमोहक एंट्री से हुई, जिनका आगमन ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच हुआ। इस दृश्य ने उपस्थित सभी को बरसाने की पावन छवि में डूबो दिया।
क्लब की सदस्याएं पूजा सिंघल और सपना सिंघल राधा-कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में सजीं, जबकि अन्य सदस्याएं गोपियों के रूप में शामिल हुईं। क्लब की प्रतिभाशाली सदस्य अनीता गर्ग, पूजा सिंघल, सपना सिंघल, एकता गोयल, सुरभि मित्तल, रिषिका गर्ग एवं मानवी गर्ग ने राधा-कृष्ण की थीम पर आधारित सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से सराबोर कर दिया। क्लब की अध्यक्ष भारती मोदी ने बताया कि यह आयोजन अपने आप में अनोखा और यादगार था। इस कार्यक्रम के संयोजक अनीता गर्ग और सरिता गर्ग रहीं। क्लब की अध्यक्ष मोदी ने कहा कि राधात्सव के माध्यम से धर्म और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। जहां राधा व श्रीकृष्ण के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया वहीं कार्यक्रम स्थल पूरा भक्तिमय वातावरण में बदल गया।
इस मौके पर डॉ. रितु राठी, इंजी.नीता बांदिल, सचिव ज्योति मोदी, कोषाध्यक्ष मयूरी गुप्ता, डॉ. अनुभा माहेश्वरी, डॉ. अनुपमा गर्ग, डॉ. संध्या गोयल, मीता गर्ग, हेमलता मोदी, प्रभा अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, रानी अग्रवाल, ममता बंसल, श्वेता गोयल, पारुल गुप्ता, पूजा शर्मा, अंशुल गोलस, अनुराधा गर्ग, अंजना शिवहरे, मिनी गर्ग, रितु गर्ग, नैन्सी मंगल सहित अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और राधा रानी की भक्ति में सराबोर रहे।