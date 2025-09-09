राधा रसोत्सव: राधा- श्रीकृष्ण के नृत्य ने मोह लिया सबका मन



क्लब की सदस्याएं पूजा सिंघल और सपना सिंघल राधा-कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में सजीं, जबकि अन्य सदस्याएं गोपियों के रूप में शामिल हुईं। क्लब की प्रतिभाशाली सदस्य अनीता गर्ग, पूजा सिंघल, सपना सिंघल, एकता गोयल, सुरभि मित्तल, रिषिका गर्ग एवं मानवी गर्ग ने राधा-कृष्ण की थीम पर आधारित सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से सराबोर कर दिया। क्लब की अध्यक्ष भारती मोदी ने बताया कि यह आयोजन अपने आप में अनोखा और यादगार था। इस कार्यक्रम के संयोजक अनीता गर्ग और सरिता गर्ग रहीं। क्लब की अध्यक्ष मोदी ने कहा कि राधात्सव के माध्यम से धर्म और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। जहां राधा व श्रीकृष्ण के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया वहीं कार्यक्रम स्थल पूरा भक्तिमय वातावरण में बदल गया।