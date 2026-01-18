बड़ा झटका: ई-अटेंडेंस न लगाने वाले ‘400 शिक्षकों’ का वेतन रोका गया

यहां बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में सरकार ने ई-अटेंडेंस लागू कर दी है। अगर कर्मचारी ई-अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनकी सैलरी रोकी जाएगी। हालांकि कर्मचारियों के सामने ई-अटेंडेंस लगाने में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे ई अटेंडेंस लगाते वक्त शिक्षकों के मोबाइल में लोकेशन स्कूल के बजाय दूसरी जगह दिखाई जा रही है। वहीं लोकेशन में त्रुटि होने और अटेंडेंस लगाते वक्त पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें जैसे नेटवर्क इश्यू, पोर्टल पर ई-अटेंडेंस एप में एंट्री और एग्जिट में दिक्कतों जैसी तकनीकी दिक्कतें आ रहे है।