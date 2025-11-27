Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पलटी, 9 बच्चे घायल

एसडीएम बोले: लापरवाह चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, आगे से स्कूल वाहनों की चेकिंग कराई जाएगी

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Nov 27, 2025

मुरैना. एमएस रोड जौरा में मंगलवार सुबह लगभग 8:15 बजे एक निजी स्कूल वैन तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढकऱ पलट गई। हादसा मनीष पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पहले हुआ। दुर्घटना के समय वैन में सवार 15 स्कूली छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया।


जानकारी के अनुसार टी आर ग्लोबल स्कूल की वैन एमपी 07 टीए 2472 पेट्रोल पंप के आगे जैसे ही पहुंची, चालक ने अचानक वाहन की गति बढ़ा दी। वैन लहराने लगी और डिवाइडर से दो बार टकराई, दूसरी टक्कर में वैन पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और वैन को सीधा किया। दुर्घटना में बच्चों को मामूली चोट आई, गंभीर एक भी नही हैं। इस पूरे मामले में चालक की लापरवाही सामने आई है। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वैन को हटवाया और घायल बच्चों का हाल जाना। फरियादी योगेश गोयल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ये बच्चे हुए घायल

खूबी गोयल, आयुष सिंघल (14), अभय सिंघल, देवांश अग्रवाल (13), खुशी गोयल (13), अनिका गोयल (12), महिका गोयल (12), शौर्य गोयल, उमेश गोयल (8), रिंकू शर्मा, रोहित शर्मा (11), हेमंत शर्मा (15) घायल हुए हैं।

छात्रा बोली: ड्राइवर अंकल ने हमको फंसा छोडकऱ स्वयं भाग गए

कक्षा 7 की छात्रा महिका गोयल ने बताया कि, मनीष पेट्रोल पंप से पहले वैन तेजी से चलने लगी। वैन एक बार डिवाइडर से टकराई, फिर दूसरी बार टकराते ही पलट गई। हम बच्चों ने ड्राइवर अंकल से बाहर निकालने को कहा, लेकिन हमको फंसा छोडकऱ वे स्वयं बाहर निकलकर भाग गए।

पालक बोले: चालक पर हो कार्रवाई

पालक राकेश गोयल ने बताया कि वे रोजाना की तरह अपनी दोनों बच्चियों को वैन में बैठाकर घर लौट आए थे। कुछ देर बाद वैन पलटने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर हालात देखकर वे घबरा गए। उन्होंने लापरवाह ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है।

एफआईआर दर्ज कर ली है

स्कूल वैन हादसे को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे से सभी स्कूलों की बसों और वैन की सघनता से चेकिंग कराई जाएगी। किसी भी वाहन को निर्धारित मानकों से बाहर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शुभम शर्मा, एसडीएम, जौरा

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

