अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पलटी, 9 बच्चे घायल



जानकारी के अनुसार टी आर ग्लोबल स्कूल की वैन एमपी 07 टीए 2472 पेट्रोल पंप के आगे जैसे ही पहुंची, चालक ने अचानक वाहन की गति बढ़ा दी। वैन लहराने लगी और डिवाइडर से दो बार टकराई, दूसरी टक्कर में वैन पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और वैन को सीधा किया। दुर्घटना में बच्चों को मामूली चोट आई, गंभीर एक भी नही हैं। इस पूरे मामले में चालक की लापरवाही सामने आई है। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वैन को हटवाया और घायल बच्चों का हाल जाना। फरियादी योगेश गोयल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।