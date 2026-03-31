बेखौफ माफिया ने रेत के लिए रोक दी नदी की धार

वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चंबल नदी की पार (किनारा) को जेसीबी मिट्टी एकत्रित करके रास्ता बनाया गया है, जिस पर होकर दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉली चंबल रेत से भरकर निकलते दिखाई दे रहे हैं। टेंटरा थाना पुलिस ने चार दिन पूर्व चंबल नदी के घाटों पर गहरे गड्ढ़े खोदकर वरिष्ठ अधिकारियों को यह दिखाने का प्रयास किया कि यहां अवैध खनन व परिवहन बंद हैं लेकिन वायरल वीडियो हकीकत बयां कर रहा है। इस वीडियो में मिट्टी के ऊंचा टीला बनाकर बाकायदा रोड बना ली गई है। इस रोड से होकर रेत से भरी ट्रॉलियां एक के बाद एक करके निकल रही हैं। इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में रेत ऊपर तक भरा हुआ है।