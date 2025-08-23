भोपाल में भी हाईलाइट मुरैना एसपी की प्रताडऩा के चलते निरीक्षक के इस्तीफे का मामला

पुलिस निरीक्षक रामबाबू यादव का कहना हैं कि मेरी 37 साल की नौकरी में पहली बार अपमान का सामना करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरा अपमान किया है, जिससे मैं आहत हूं। मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लू लेकिन इससे अच्छा है कि इस्तीफा ही दे दूं। और मैंने पुलिस अधीक्षक को इस्तीफा दे दिया है। इस तरह अपमान से मैं नौकरी नहीं कर सकता। यहां बता दें कि निरीक्षक रामबाबू यादव तेज तर्रार और मेहनती रहे हैं। उन्होंने पुलिस लाइन में रहकर भी रिठौरा की लूट को ट्रेस किया और जौरा में डेढ़ करोड़ की डकैती को लगभग ट्रेस कर लिया है, उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक उनके प्रति गलत कार्यशैली को लेकर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। निरीक्षक के इस्तीफा का मामला सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा में हैं, अधिकांश लोगों द्वारा एसपी की कार्यशैली पर ही उंगली उठाई जा रही है। इनमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।