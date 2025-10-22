मुरैना में टायर फैक्ट्रियों में हर समय मजदूरों की मौत पर मडऱाता साया, प्रशासन मौन

मुरैना. नूराबाद थाना क्षेत्र के जड़ेरुआ और बानमोर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित टायर फैक्ट्रियों में सुरक्षा की अनदेखी के चलते हर समय मजदूरों पर मौत का साया मडऱाता नजर आता है। शहर के कुछ धन्नसेठों ने ये फैक्ट्रियां तो खोल ली हैं लेकिन मजदूरों की मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को जेएमडी ग्रीनटैक फैक्ट्री में टायर से तेल निकालते समय आग लगने से तेज धमाके में तीन मजदूर के गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री ने मामले को छिपाया गया, न तो पुलिस और न प्रशासन को समय पर कोई सूचना दी गई। उसका वीडियो वायरल हुआ और कंपू पुलिस से नूराबाद पुलिस को सूचना मिली तब पता चला और प्रशासन व पुलिस सक्रिय हुआ। सोमवार को तहसीलदार बानामोर वंदना यादव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संभागीय अधिकारी आर आर सेंगर, थाना प्रभारी नूराबाद सौरभ पुरी ने जेएमडी ग्रीनटैक फैक्ट्री पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।