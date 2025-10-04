पांच माह से करीब 500 सैंपल की जांच रिपोर्ट भोपाल लैब में अटकी



विभाग के नियमानुसार सैंपल की रिपोर्ट 14 दिन में भोपाल लैब से फाइनल होकर विभाग को मिल जाना चाहिए। उसके बाद मिलावटखोरों के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाती है लेकिन भोपाल लैब एनएबीएल की ऑडिट में कुछ कमियां पाई गई, इसलिए फिलहाल जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए पिछले पांच महीने से करीब मुरैना के 500 सैंपल पेडिंग पड़े हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग में चार अधिकारी हैं, महीने में एक अधिकारी को करीब 10 लीगल व 15 सर्विलेंस सैंपल का लक्ष्य भोपाल से मिला हुआ है। इस लिहाज से अप्रैल माह से अभी तक करीब ५०० सैंपल भोपाल भेजे जा चुके हैं। उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।