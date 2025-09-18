फिर झगड़ा न हो इसलिए पुलिस की निगरानी में बंटा खाद



जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कृषि मंडी में काउंटर खुलने से पूर्व लाइन में लगने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चलीं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस व प्रशासन हरकत में आया। सिटी कोतवाली पुलिस ने लाठी व पथराव के मामले में अजय तोमर, जयप्रकाश तोमर, ब्रजेश तोमर निवासी छिछावली एवं मऊखेड़ा गांव के तीन- चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केन्द्र पर फिर से विवाद न हो इसलिए मंगलवार की सुबह से ही कोतवाली पुलिस पहुंची और पुुरुष व महिलाओं की अलग अलग लाइन लगवाई। काउंटर पर एक महिला व एक पुरुष की रसीद काटी जा रही थी। इसलिए शांति रही।