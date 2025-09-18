Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

फिर झगड़ा न हो इसलिए पुलिस की निगरानी में बंटा खाद

किसानों के बीच लाठियां चलने के मामले में पुलिस ने की एफआईआर, पुलिस-प्रशासन हरकत में आया, पुलिस के लिए लगाया टेंट, तेज धूप में खड़े रहे किसान

मुरैना

Ashok Sharma

Sep 18, 2025

मुरैना. कृषि उपज मंडी परिसर में जिला विपणन संघ के गोदाम स्थित वितरण केन्द्र पर मंगलवार को सुबह से ही किसानों की भीड़ उमडऩे लगी, उसी के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था सम्हाली। किसानों की दो लाइन एक में महिला व दूसरे में पुरुष लगाकर पैसे जमा करवाए।


जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कृषि मंडी में काउंटर खुलने से पूर्व लाइन में लगने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चलीं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस व प्रशासन हरकत में आया। सिटी कोतवाली पुलिस ने लाठी व पथराव के मामले में अजय तोमर, जयप्रकाश तोमर, ब्रजेश तोमर निवासी छिछावली एवं मऊखेड़ा गांव के तीन- चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केन्द्र पर फिर से विवाद न हो इसलिए मंगलवार की सुबह से ही कोतवाली पुलिस पहुंची और पुुरुष व महिलाओं की अलग अलग लाइन लगवाई। काउंटर पर एक महिला व एक पुरुष की रसीद काटी जा रही थी। इसलिए शांति रही।

टेंट लगाया और की पानी की व्यवस्था


खाद वितरण केन्द्र पर प्रशासन ने टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था करने का प्रयास किया लेकिन यह टेंट सिर्फ दस फीट का ही था जिसमें पुलिस स्टाफ व दस-बीस किसान ही लाभ ले पा रहे थे, अन्य किसानों को धूप में ही लाइन में लगना पड़ा। यहां पानी के लिए नलों की व्यवस्था की गई है।

एक घंटे बाद बंद कर दिया था डीएपी का वितरण

प्रशासन लगातार पर्याप्त खाद होने का दावा कर रहा है लेकिन कृषि मंडी वितरण केन्द्र पर सुबह एक घंटे बाद ही किसानों से यह कहकर कि डीएपी खत्म हो गया है और खाद वितरण बंद कर दिया गया। किसान सिर्फ यूरिया ही ले पाया। डीएपी के लिए फिर से आना पड़ेगा। सरसों की बोनी के लिए किसान डीएपी की डिमांड कर रहा है।

एसडीएम से मिले जौरा विधायक

जौरा क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण में आ रही दिक्कतों को लेकर विधायक पंकज उपाध्याय ने एसडीएम शुभम शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खाद की कमी के कारण किसानों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। विधायक ने कहा कि किसान सुबह से रात तक परेशान हो रहे हैं, ऐसे में इस समस्या का समाधान करना बेहद ज़रूरी है।

Published on:

18 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / फिर झगड़ा न हो इसलिए पुलिस की निगरानी में बंटा खाद

