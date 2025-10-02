वी ई आर सर्वे: नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते शिक्षकों को करनी पड़ रही है डबल मेहनत



सर्वे में सबसे बड़ी अड़चन गांव में नेटवर्क की आ रही है। जिले के करीब 30 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते। नियम तो यह है कि शिक्षक प्रत्येक के घर पहुंचकर मौके पर ही जानकारी लेकर मोबाइल के माध्यम से एप पर जानकारी भरकर लक्ष्य को पूरा करना है। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते शिक्षकों को डबल मार झेलनी पड़ रही है। जिन गांवों में नेटवर्क की परेशानी हैं, वहां शिक्षकों पहले ऑफ लाइन यानि कि रजिस्टर में पूरी जानकारी नोट करनी होती है फिर वह बाजार या जहां मोबाइल का नेटवर्क मिले, वहां पर एप पर लोढ करनी होती है। सिकरवारी में चंबल नदी के किनारे और पहाडगढ़़ के इंटीरियर के गांवों के स्कूलों में नेटवर्क की ज्यादा परेशानी हैं।