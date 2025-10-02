Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

वी ई आर सर्वे: नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते शिक्षकों को करनी पड़ रही है डबल मेहनत

शासन से 196668 बच्चों का मिला था लक्ष्य जिनमें से 108253 बच्चों का हुआ सर्वे, 88415 बच्चों का और होना हैं सर्वे, ऐसे बच्चे जो स्कूल से वंचित हैं, उनकी गांव में ऑफ लाइन फिर बाजार में ऑनलाइन सर्वे करने आ रहे शिक्षक, पढ़ाई हो रही प्रभावित, खासकर एकल शालाओं में आ रही परेशानी

3 min read

मुरैना

image

Ashok Sharma

Oct 02, 2025

मुरैना. वी ई आर सर्वे (विलेज एजूकेशन सर्वे) के लिए शासन से जिला शिक्षा केन्द्र को 1 लाख 96 हजार 668 बच्चों का लक्ष्य दिया था। मुरैना जिले में ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में अपना दाखिला नहीं ले सके या फिर शाला छोड़ चुके हैं। इनको सर्वे करके स्कूल जाने योग्य हों, उनको स्कूल में दाखिला दिलाना था और अन्य की क्या स्थिति है, उसकी पूर्ति करना थी। अभी तक 1 लाख 8 हजार 253 बच्चों को सवेॢक्षत किया जा चुका है, अब 88415 बच्चे अभी और पेडिंग हैं, उनकी भी सर्वे अभी की जा रही है।


सर्वे में सबसे बड़ी अड़चन गांव में नेटवर्क की आ रही है। जिले के करीब 30 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते। नियम तो यह है कि शिक्षक प्रत्येक के घर पहुंचकर मौके पर ही जानकारी लेकर मोबाइल के माध्यम से एप पर जानकारी भरकर लक्ष्य को पूरा करना है। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते शिक्षकों को डबल मार झेलनी पड़ रही है। जिन गांवों में नेटवर्क की परेशानी हैं, वहां शिक्षकों पहले ऑफ लाइन यानि कि रजिस्टर में पूरी जानकारी नोट करनी होती है फिर वह बाजार या जहां मोबाइल का नेटवर्क मिले, वहां पर एप पर लोढ करनी होती है। सिकरवारी में चंबल नदी के किनारे और पहाडगढ़़ के इंटीरियर के गांवों के स्कूलों में नेटवर्क की ज्यादा परेशानी हैं।

एकल शिक्षक वाली शालाओं में ज्यादा परेशानी

जिले के ऐसे स्कूल जहां स्टाफ में सिर्फ एक ही शिक्षक हैं और वहां नेटवर्क नहीं मिलता तब वहां के शिक्षक को बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि वह स्कूल छोड़ नहीं सकता और वहां फीडिंग नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाती। ऐसी ही एक शिक्षकीय शाला लालाराम का पुरा की हैं, यहां सिर्फ दिव्यांग शिक्षक दिवाकर शर्मा पदस्थ हैं। वहां नेटवर्क न मिलने पर शहर में आकर जानकारी लोढ़ करनी पड़ी। ऐसे अन्य कई शिक्षक हैं, जिनको स्कूल समय के बाद गांव से शहर आकर जानकारी फीड करनी पड़ रही है।


विकासखंडबार बच्चों की स्थिति

विखं लक्षित बच्चे सर्वेक्षित बच्चे पेडिंग बच्चे प्रगति (प्रतिशत में)

जौरा 26797 18862 7935 70.4
मुरैना 74644 20618 54026 27.6
सबलगढ़ 17381 14429 2952 83.0
पोरसा 19383 12801 6582 66.0
अंबाह 28425 17410 11015 61.2
कैलारस 15367 10735 4632 69.9
पहाडगढ़़ 14671 13398 1273 91.3

गांव में नेटवर्क परेशानी फिर भी स्थिति शहर से बेहतर

गांव में भले ही नेटवर्क की परेशानी आ रही है फिर भी शहर की अपेक्षा गांव के स्कूलों की स्थिति बेहतर है। शहर में अभी तक 28 प्रतिशत ही प्रगति हो सकी है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की 68.8 प्रतिशत पेडेंसी समाप्त हो चुकी है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है मुरैना शहर व ग्रामीण की हैं, यहां शहर में15.4 प्र्रतिशत और ग्रामीण क्षे9 में 41.2 प्रतिशत ही सर्वे पूरा हो सका है। इसके पीछे विभागीय अधिकारियों का कहना हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एरिया फिक्स रहता है जबकि शहर में एरिया फैला हुआ है, इसलिए यहां विलंब हुआ है।

इनकी सुनों

मेरे स्कूल पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा संस्था में अकेला शिक्षक हूं, मुझे स्कूल भी देखना हैं, गांव में भ्रमण करके ऑफ लाइन सर्वे भी करनी हैं, उसके बाद उस जानकारी को शहर के नेटवर्क एरिया में आकर मोबाइल एप में भरना भी है। इसके चलते स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

दिवाकर शर्मा, शिक्षक, शासकीय पीएस लालराम का पुरा

सिकरवारी में चंबल किनारे एवं पहाडगढ़़ के इंटीरियर एरिया में करीब 20 से 30 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जिनमें मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। इसके चलते शिक्षक को गांव में पहले रजिस्टर मेंटेन करना पड़ रहा है फिर नेटवर्क एरिया में आकर उस जानकारी को मोबाइल में फीड करना पड़ रहा है। इसके चलते निश्चित तौर पर स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

पवन परिहार, जिलाध्यक्ष, म प्र शिक्षक संघ, मुरैना

शासन से जो सर्वे का जो लक्ष्य मिला था, उसको 30 सितंबर तक पूरा करना था, अभी 55 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। हमोर शिक्षक सर्वे में लगे हुए हैं। यह सर्वे 30 सितंबर के बाद भी चलेगी, जो शासन से लक्ष्य मिला है, उसको पूरा किया जाएगा। रही बात नेटवर्क प्रॉब्लम की तो विकल्प के तौर पर शिक्षक वहां रजिस्टर में एंट्री कर लें और फिर नेटवर्क एरिया में आकर मोबाइल में फीड कर लें।

हरीश तिवारी, डीपीसी, मुरैना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / वी ई आर सर्वे: नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते शिक्षकों को करनी पड़ रही है डबल मेहनत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज फिर नहीं मिला डीएपी खाद, लौटे किसान

मुरैना

घर में अज्ञात कारणों से युवती की गोली लगने से मौत, घर वालों ने चुपचाप रात के अंधेरे में नदी में बहा दी लाश

Morena News
मुरैना

कठोर व्रत: भक्त ने अन्न जल का त्याग कर शरीर पर बोए जवारे

मुरैना

मुरैना में गरबा डांडिया में झूमकर नाची महिलाएं व युवतियां

मुरैना

संभागीय कबड्डी प्रतियोगिता में हुए रोचक मुकाबले, गुना टीम विजयी

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.