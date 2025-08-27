पांच घंटे से लाइन में लगी पुरुषों के साथ महिला किसान, नहीं खुला वितरण केन्द्र

प्रशासन ने आए दिन हंगामे को देखते हुए 22 अगस्त को यह निर्णय लिया था कि किसानों को अब दो बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। टोकन के बजाय सीधे काउंटर से खाद की रसीद कटवाएं और अपने कट्टा ले जाएं। उसके बाद 23 व 24 अगस्त को अवकाश रहा। इस दौरान वितरण केन्द्रों पर ऐसी कोई सूचना चस्पा नहीं की जिस पर इस बात का उल्लेख नहीं था कि अब टोकन व्यवस्था बंद कर दी है इसलिए किसान सोमवार की सुबह पांच बजे से वितरण केन्द्रों पर लाइन में लग चुके थे।