374 km लंबा नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्या है? जिसमें खर्च होंगे 19142 करोड़ रुपए

इस कॉरिडोर का सबसे क्रांतिकारी पहलू यात्रा के समय में होने वाली भारी बचत है। वर्तमान में नासिक से सोलापुर या अक्कलकोट तक जाने में जो समय लगता है, उसमें लगभग 17 घंटे की कमी आएगी। यह वर्तमान यात्रा समय का लगभग 55 प्रतिशत कम है। इसके अलावा, सीधी कनेक्टिविटी होने से यात्रा की दूरी भी करीब 201 किमी कम हो जाएगी। इस हाई-स्पीड कॉरिडोर को 100 किमी/घंटे की डिजाइन गति के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिसमें क्‍लोज टोलिंग प्रणाली होगी ताकि यात्री और मालवाहक वाहनों को कहीं भी रुकना न पड़े और वे सुरक्षित तरीके से अपने सफर को जारी रख सकें।