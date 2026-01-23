AIMIM पार्षद सहर शेख मुसीबत में! ‘हरे रंग’ वाले बयान को भाजपा ने बताया भड़काऊ, शिकायत दर्ज

बवाल बढ़ता देख सहर शेख ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा, "मेरी पार्टी एआईएमआईएम का झंडा हरा है, इसलिए मैंने हरा रंग करने की बात कही। अगर मेरी पार्टी का झंडा भगवा या कुछ और होता, तो मैं उस रंग की बात करती। इसको धर्म से जोड़ना गलत है। विरोधी जानबूझकर मेरे बयान को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।"