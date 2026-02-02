‘5 की मौत, छठा शख्स कहां?’ विमान हादसे पर अजित पवार के करीबी नेता का साजिश की ओर इशारा

महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बीते बुधवार (28 जनवरी 2026) को एक विमान हादसे में दुखद निधन हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई। हालांकि, शरद पवार ने इसे महज एक दुर्घटना करार दिया है, लेकिन एनसीपी (अजित पवार) के कई नेता संदेह जताते हुए इसके पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे है। अजित गुट के विधायक अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) और रुपाली पाटिल ठोंबरे (Rupali Patil Thombare) ने इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बारामती विमान हादसे को लेकर उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। साथ ही इस दुर्घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है।