पटेल नहीं, मराठी बने… सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनते ही राज ठाकरे का पोस्ट, NCP बोली- आपसे किसी ने पूछा

मिटकरी ने आगे कहा, "हमारी पार्टी में ब्राह्मण, गुजराती, मारवाड़ी, मराठा, अलग-अलग सामाजिक समूहों के सदस्य, मुस्लिम, सभी जातियों और जनजातियों के लोग हैं। सभी की सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री और ग्रुप लीडर चुना गया है। सुनेत्रा जी का बचपन से ही राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। वह राजनीति में नई या अचानक आई हुई शख्सियत नहीं हैं। यह सिर्फ कुर्सी की बात नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना था कि अगर कोई अजित पवार की जगह जिम्मेदारी संभालने में सक्षम, सक्रिय और तैयार है, तो वह सिर्फ सुनेत्रा पवार ही हैं।"