1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पटेल नहीं, मराठी बने… सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनते ही राज ठाकरे का पोस्ट, NCP बोली- आपसे किसी ने पूछा

Sunetra Pawar: राज ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ हो रहा है, उस पर बोलना जरूरी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 01, 2026

Raj Thackeray Sunetra Pawar NCP

राज ठाकरे के 'पटेल नहीं मराठी' वाले बयान पर भड़की एनसीपी (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब सुनेत्रा पवार (62) ने राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिवंगत अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुए इस पद की जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभाल रही हैं। सुनेत्रा पवार के शनिवार को शपथ लेने के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। जिस वजह से मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी (अजित पवार) नेता अमोल मिटकरी आमने-सामने आ गए हैं।

एनसीपी अध्यक्ष मराठी होना चाहिए- राज ठाकरे

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बाद राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उस पर टिप्पणी करने का उनका मन नहीं था, लेकिन वर्तमान घटनाक्रमों पर बोलना जरूरी है।

राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) मराठी अस्मिता पर आधारित है, उसका नेतृत्व किसी मराठी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने लिखा, "एनसीपी का प्रेसिडेंट मराठी होना चाहिए, पाटिल होना चाहिए, लेकिन पटेल नहीं।" उनका यह निशाना सीधे तौर पर अजित गुट के कद्दावर नेता व सांसद प्रफुल्ल पटेल की ओर था, जो पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।

एनसीपी का पलटवार- अपनी सलाह अपनी पार्टी को दें

राज ठाकरे के इस बयान पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज ठाकरे को इस संवेदनशील समय में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मिटकरी ने कहा कि पार्टी ने उनसे कोई सलाह नहीं मांगी है और बेहतर होगा कि वह अपनी सलाह अपनी ही पार्टी को दें।

अमोल मिटकरी ने यह भी कहा कि राज ठाकरे खुद एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं। अगर उनकी पार्टी में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती और हम ऐसी ही टिप्पणी करते तो कहा जाता कि हममें इंसानियत नहीं है। एनसीपी के भीतर क्या हो रहा है, यह तय करना पार्टी का आंतरिक मामला है।

मिटकरी ने आगे कहा, "हमारी पार्टी में ब्राह्मण, गुजराती, मारवाड़ी, मराठा, अलग-अलग सामाजिक समूहों के सदस्य, मुस्लिम, सभी जातियों और जनजातियों के लोग हैं। सभी की सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री और ग्रुप लीडर चुना गया है। सुनेत्रा जी का बचपन से ही राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। वह राजनीति में नई या अचानक आई हुई शख्सियत नहीं हैं। यह सिर्फ कुर्सी की बात नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना था कि अगर कोई अजित पवार की जगह जिम्मेदारी संभालने में सक्षम, सक्रिय और तैयार है, तो वह सिर्फ सुनेत्रा पवार ही हैं।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि जो विभाग एनसीपी के पास पहले थे, वही आगे भी पार्टी के पास रहेंगे।

एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि अजित पवार के निधन के बाद पैदा हुए शून्य को भरने के लिए सुनेत्रा पवार ही सबसे सक्षम और सक्रिय चेहरा हैं। पार्टी के भीतर यह राय बनी कि वह न केवल परिवार की विरासत को संभाल सकती हैं, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि वर्तमान में पूरी पार्टी अभी भी अजित पवार के निधन के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 08:57 am

Published on:

01 Feb 2026 08:51 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पटेल नहीं, मराठी बने… सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनते ही राज ठाकरे का पोस्ट, NCP बोली- आपसे किसी ने पूछा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ से LEAK हुई तस्वीरें, ये किरदार होगा ‘बड़े साहब’? सोशल मीडिया पर फैंस हुए एक्साइटेड

फिल्म धुरंधर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के दूसरे पार्ट की भी रिलीज डेट उसी में बता दी गई थी। अब धुरंधर 2 की शूटिंग चल रही है जिसके कुछ फोटो और वीडियो लीक हो गए हैं। जिसने फिल्म में बड़े साहब कौन होगा? उसको लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
बॉलीवुड

मुस्लिम धर्म छोड़ गीता भारद्वाज बनीं उर्फी जावेद? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भगवान में विश्वास…

Urfi Javed Religion Controversy
बॉलीवुड

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 9वें दिन मारी दहाड़, शनिवार को ‘मर्दानी 3’ की कमाई में आया भारी उछाल

Border 2 box office collection day 9 sunny deol beat rani mukerji movie mardaani 3 day 2
बॉलीवुड

रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे डायरेक्टर

Rohit Shetty Mumbai house firing
मुंबई

पीएम मोदी और शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक, जानिए इन 7 दिग्गज नेताओं को कौनसी मूवी है पसंद?

Favorite- Movies of Indian Politicians
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.