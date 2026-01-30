30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुंबई

अजित पवार के जाने का गम सह नहीं पाया कट्टर समर्थक, अंतिम संस्कार से लौटते समय तोड़ा दम

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजित पवार के आकस्मिक निधन ने पूरे राज्य को गहरे शोक में डुबो दिया है। विमान हादसे में उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक हर कोई स्तब्ध है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 30, 2026

Ajit Pawar supporter death Maharashtra

अजित पवार के निधन के गम में कट्टर समर्थक ने तोड़ा दम (Photo: X/IANS)

महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के आकस्मिक निधन ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ कल बारामती में लाखों की भीड़ ने नम आंखों से अपने 'दादा' को अंतिम विदाई दी, वहीं दूसरी तरफ नासिक से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अजित पवार के निधन का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उनके एक कट्टर समर्थक की हार्ट अटैक (Heart Attack) से मौत हो गई।

विमान क्रैश की खबर सुनते ही बिगड़ी तबियत

नासिक जिले की दिंडोरी तहसील के ढकांबे गांव के सुदाम बोडके (63) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के निष्ठावान कार्यकर्ता और अजित पवार के कट्टर समर्थक थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह जब वह अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, तभी उन्हें अजित पवार के विमान हादसे में निधन की खबर मिली। यह खबर सुनते ही वे बुरी तरह टूट गए। वे काफी देर तक भावुक होकर अजित दादा के बारे में बातें करते रहे और फिर भारी मन से अपनी बाइक पर सवार होकर नासिक के लिए रवाना हुए।

डॉक्टरों के सामने ही मौत हो गई

नासिक के मार्केट यार्ड इलाके के पास पहुंचने ही सुदाम बोडके को सीने में तेज दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी। वे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी स्थिति और बिगड़ गई। डॉक्टरों के सामने ही वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि तीव्र हृदयविकार का झटका उनकी मौत का कारण बना।

इलाके में शोक की लहर सुदाम

बोडके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते थे। उनके निधन की खबर से पूरे दिंडोरी में मातम छा गया है। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे, तीन बेटियां, बहुएं और पोते-पोतियां हैं।

ये भी पढ़ें

Maharashtra Election Update: राजकीय शोक के चलते बदला चुनाव कार्यक्रम, जानें अब कब होगी वोटिंग और काउंटिंग
मुंबई
Devendra Fadnavis show ink-marked finger after casting vote

