अजित पवार के जाने का गम सह नहीं पाया कट्टर समर्थक, अंतिम संस्कार से लौटते समय तोड़ा दम

नासिक जिले की दिंडोरी तहसील के ढकांबे गांव के सुदाम बोडके (63) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के निष्ठावान कार्यकर्ता और अजित पवार के कट्टर समर्थक थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह जब वह अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, तभी उन्हें अजित पवार के विमान हादसे में निधन की खबर मिली। यह खबर सुनते ही वे बुरी तरह टूट गए। वे काफी देर तक भावुक होकर अजित दादा के बारे में बातें करते रहे और फिर भारी मन से अपनी बाइक पर सवार होकर नासिक के लिए रवाना हुए।