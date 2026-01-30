अजित पवार के जाने का गम सह नहीं पाया कट्टर समर्थक, अंतिम संस्कार से लौटते समय तोड़ा दम

अजित पवार के निधन के गम में कट्टर समर्थक ने तोड़ा दम (Photo: X/IANS)
महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के आकस्मिक निधन ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ कल बारामती में लाखों की भीड़ ने नम आंखों से अपने 'दादा' को अंतिम विदाई दी, वहीं दूसरी तरफ नासिक से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अजित पवार के निधन का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उनके एक कट्टर समर्थक की हार्ट अटैक (Heart Attack) से मौत हो गई।
नासिक जिले की दिंडोरी तहसील के ढकांबे गांव के सुदाम बोडके (63) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के निष्ठावान कार्यकर्ता और अजित पवार के कट्टर समर्थक थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह जब वह अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, तभी उन्हें अजित पवार के विमान हादसे में निधन की खबर मिली। यह खबर सुनते ही वे बुरी तरह टूट गए। वे काफी देर तक भावुक होकर अजित दादा के बारे में बातें करते रहे और फिर भारी मन से अपनी बाइक पर सवार होकर नासिक के लिए रवाना हुए।
नासिक के मार्केट यार्ड इलाके के पास पहुंचने ही सुदाम बोडके को सीने में तेज दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी। वे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी स्थिति और बिगड़ गई। डॉक्टरों के सामने ही वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि तीव्र हृदयविकार का झटका उनकी मौत का कारण बना।
बोडके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते थे। उनके निधन की खबर से पूरे दिंडोरी में मातम छा गया है। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे, तीन बेटियां, बहुएं और पोते-पोतियां हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग