Maharashtra Election Update: राजकीय शोक के चलते बदला चुनाव कार्यक्रम, जानें अब कब होगी वोटिंग और काउंटिंग

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार (29 जनवरी) को पंचतत्व में विलीन हो गए। बुधवार (28 जनवरी) को पुणे के बारामती हवाई पट्टी के पास हुए भीषण विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। राज्य सरकार ने अजित दादा के निधन पर तीन दिनों का शोक घोषित किया था। इसके चलते महाराष्ट्र के चौथे चरण के स्थानीय निकाय चुनाव टल गए हैं।