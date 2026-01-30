Maharashtra Election Update: राजकीय शोक के चलते बदला चुनाव कार्यक्रम, जानें अब कब होगी वोटिंग और काउंटिंग

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार (29 जनवरी) को पंचतत्व में विलीन हो गए। बुधवार (28 जनवरी) को पुणे के बारामती हवाई पट्टी के पास हुए भीषण विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। राज्य सरकार ने अजित दादा के निधन पर तीन दिनों का शोक घोषित किया था। इसके चलते महाराष्ट्र के चौथे चरण के स्थानीय निकाय चुनाव टल गए हैं।
राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों के लिए मतदान अब 5 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को होगा। जबकि मतगणना अब 7 फरवरी के बजाय 9 फरवरी को होगी।
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने बयान में कहा, 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के मद्देनजर राज्य में घोषित तीन दिवसीय शोक के कारण चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।
बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए 20,718 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। एसईसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 731 जिला परिषद सीट के लिए 7,695 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जबकि 1,462 पंचायत समिति सीटों के लिए 13,023 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं।
जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के लिए 7 फरवरी को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 25,482 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में है।
