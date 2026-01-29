विमान के अंदर ही खाक हो गए थे तीन शव, घड़ी से हुई अजित पवार की पहचान, फिर कराई डीएनए जांच

हादसे वाली जगह के बेहद करीब रहने वाले 65 वर्षीय किसान रघु मारुति अटोले ने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। रघु ने बताया, "मैं सुबह मवेशियों को चारा डाल रहा था, तभी एक छोटा विमान हवाई पट्टी की ओर जाता दिखा। विमान लड़खड़ा रहा था। उसका पिछला हिस्सा एक पेड़ से टकरा गया। कुछ ही मिनटों बाद विमान रेलवे गेट की ओर से फिर लैंडिंग साइड की तरफ लौटा। सुबह करीब 8:45 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। जब वह दौड़कर घटनास्थल की ओर पहुंचे तो करीब 50 फीट ऊंची आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और विमान के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे।“ चश्मदीद रघु के मुताबिक, इलाके में घना कोहरा था।