20000 घंटे का अनुभव, बोइंग 737 के मास्टर… कोई आम पायलट नहीं थे अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाले कैप्टन सुमित

महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे ने न केवल राजनीति के एक बड़े चेहरे अजित पवार को छीना, बल्कि विमानन जगत के बेहद अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित कपूर (62) की जिंदगी का सफर भी खत्म कर दिया। सुमित कपूर एक अनुभवी करियर पायलट थे, जिन्होंने करीब 20 हजार घंटे आसमान में बिताए। गुरुवार को दिल्ली के पंजाबी बाग श्मशान घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। कैप्टन सुमित अपने परिवार और दोस्तों के बीच प्यारे 'बन्नी' के तौर पर पहचाने जाते थे।