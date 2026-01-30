अजित पवार के विभागों पर NCP ने ठोका दावा, सीएम फडणवीस से मिले दिग्गज नेता, बड़े फेरबदल की तैयारी

'वर्षा' बंगले पर हुई चर्चा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी थी। अजित दादा पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ थे और उनके बिना पार्टी को डर है कि कहीं गठबंधन में उनका प्रभाव कम न हो जाए। हर हाल में एनसीपी चाहती है कि वित्त और उत्पाद शुल्क जैसे राजस्व से जुड़े मंत्रालय एनसीपी के पास ही रहें। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गठबंधन के दौरान हुए समझौतें के अनुसार मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है, जिसे बदला नहीं जाना चाहिए। इससे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल तीनों दलों के बीच शक्ति संतुलन बना रहेगा।