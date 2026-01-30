बिजनेसमैन से 200 करोड़ का लालच देकर, ठगे 11.50 करोड़ एक्ट्रेस पर लगा आरोप! FIR हुई दर्ज

एएनआई के अनुसार, ठगी का शिकार हुए शख्स का नाम हितेश कांतिलाल अजमेरा (52 साल) है, जो कस्टम क्लीयरेंस का व्यवसाय करते हैं। हितेश का आरोप है कि एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी, उनके पति विवेक और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत शिकार बनाया। बता दें, आकांक्षा और उनके साथियों ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके बहुत गहरे संबंध हैं। एक्ट्रेस ने दावा भी किया था कि मुंबई के अंधेरी इलाके में उनका खुद का एक भव्य फिल्म स्टूडियो और आर्टिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है और उन्होंने हितेश को स्टूडियो में हिस्सेदारी, शोहरत और 200 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त लोन का लालच देकर निवेश करने के लिए भी उकसाया था।