अकबर ने पर्यूषण पर्व पर बंद करवाए थे बूचड़खाने… जैन समाज की दलील, बॉम्बे HC का नगर निगम को नोटिस

जैन समाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत पर्यूषण पर्व के दौरान नौ दिन तक बूचड़खाने बंद रखना अनिवार्य हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना किसी वैधानिक प्रावधान के कोर्ट राज्य सरकार या मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) को निर्देश दिया है कि अगले दो हफ्तों में इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।