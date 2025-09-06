दोस्त से नाराज ‘ज्योतिषी’ ने पुलिस के उड़ाए होश, कौन है मुंबई में बम फिट करने की धमकी देने वाला अश्विनी?

अश्विनी कुमार बिहार के पटना जिले के पाटलिपुत्र इलाके का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह अपने पुराने दोस्त फिरोज से गहरी नफरत करता है। दरअसल, साल 2023 में फिरोज ने उसके खिलाफ पटना के फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया था। इस केस के चलते अश्विनी को तीन महीने जेल में रहना पड़ा। तभी से वह बदले की आग में जल रहा था और मौके की तलाश में था। आखिरकार, उसने अपने दोस्त को फंसाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरे मुंबई पुलिस महकमे को हिला दिया। अश्विनी ने फिरोज का नाम इस्तेमाल करते हुए मुंबई पुलिस को बम धमाके की झूठी धमकी भेजी। उसकी योजना थी कि पुलिस इस मामले में फिरोज को गिरफ्तार कर ले और उसे जेल की सजा भुगतनी पड़े।