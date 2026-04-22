‘रोटी की तलाश में बिहार से आए थे…’, अब छोड़ना पड़ेगा महाराष्ट्र, मराठी अनिवार्य होने पर भावुक हुए ऑटो चालक

महाराष्ट्र ऑटो एंड टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह अव्यावहारिक बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तीखा तर्क दिया कि जब चालकों को मुंबई में 15 साल रहने जैसे पुराने और वैध नियमों के आधार पर परमिट दिए गए थे, तो अब उन पर अचानक नया नियम थोपना कानूनी रूप से गलत है। राव ने राज्य के परिवहन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वयं एक बिल्डर हैं, तो क्या वे अपनी प्रॉपर्टी बेचते समय ग्राहकों से मराठी भाषा का प्रमाण मांगते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाषाई फरमान दरअसल गरीब ऑटो-टैक्सी चालकों को खत्म कर पूरी इंडस्ट्री को निजी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपने की एक सोची-समझी साजिश है।