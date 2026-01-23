बदलापुर फिर शर्मसार: 4 साल की मासूम से स्कूल वैन में दरिंदगी, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़

पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर की है। स्कूल की छुट्टी के बाद 37 वर्षीय आरोपी ड्राइवर बच्चों को घर छोड़ रहा था। पीड़िता वैन में आखिरी छात्रा बची थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। रोज दोपहर साढ़े 12 बजे घर पहुंचने वाली बेटी जब करीब डेढ़ घंटा देरी से पहुंची, तो घर वाले भी घबरा गए। मासूम बेहद डरी और सहमी हुई थी। मां के बार-बार पूछने पर उसने आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वें तुरंत स्कूल गए और ड्राइवर की करतूतों के बारें में बताया।