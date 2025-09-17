बाल ठाकरे ब्रांड थे, आप नहीं! फडणवीस ने उद्धव और राज पर कसा तंज, कहा- सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं होता

सीएम फडणवीस ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, “सिर्फ नाम होने से कोई ब्रांड नहीं बनता। हिंदूहृदयसम्राट बाला साहेब ठाकरे एक ब्रांड थे, लेकिन आप ब्रांड नहीं हैं।” उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बेस्ट चुनाव के दौरान कुछ लोग कहते थे हमारा ब्रांड है, लेकिन हमारे शंशाक राव, प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने उस ब्रांड का बैंड बजा दिया।