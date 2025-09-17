Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

बाल ठाकरे ब्रांड थे, आप नहीं! फडणवीस ने उद्धव और राज पर कसा तंज, कहा- सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं होता

Maharashtra Politics: सीएम फडणवीस ने ठाकरे भाईयों पर तंज कसते हुए कहा, आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों (BMC Election) में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की जीत होगी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 17, 2025

Uddhav Thackeray and Raj Thackeray BMC Election
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: FB)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। मुंबई के वरली डोम में आयोजित भाजपा के विजय संकल्प रैली में फडणवीस ने कहा कि सिर्फ नाम होने से कोई ब्रांड नहीं बन जाता। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, नवनियुक्त मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशीष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे।

सीएम फडणवीस ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, “सिर्फ नाम होने से कोई ब्रांड नहीं बनता। हिंदूहृदयसम्राट बाला साहेब ठाकरे एक ब्रांड थे, लेकिन आप ब्रांड नहीं हैं।” उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बेस्ट चुनाव के दौरान कुछ लोग कहते थे हमारा ब्रांड है, लेकिन हमारे शंशाक राव, प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने उस ब्रांड का बैंड बजा दिया।

बता दें कि मुंबई महानगरपालिका (BMC) के उपक्रम बेस्ट के कर्मचारियों से जुड़े कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के हालिया चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनके चेचरे भाई व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी सीटों पर करारी हार हुई थी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर देकर कहा, “हमारे यहां अमित साटम जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनते हैं। हमारे पास चाय बेचने वाला एक वैश्विक ब्रांड है। हमारे पास नरेंद्र मोदी नाम का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है।” उन्होंने ठाकरे भाईयों पर हमला बोलते हुए कहा, आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों (BMC Election) में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की जीत होगी।

फडणवीस ने आगे कहा कि गिरगांव में रहने वाला मराठी माणूस आज वसई-विरार और कर्जत तक चले गया, लेकिन भाजपा सरकार ने बीडीडी चॉल का पुनर्विकास कर लोगों को उनका हक दिलाया। उन्होंने दावा किया कि म्हाडा के जरिए मराठी परिवारों को उनके हक का घर मुंबई में देने का काम उनकी सरकार ने शुरू किया है, जो पहले सत्ता में बैठे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे।

फडणवीस ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के 10 लाख लोगों को उनके ही इलाके में घर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि बिल्डरों के दबाव में पिछली सरकारों ने बीडीडी चॉल के विकास को रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने यह काम कर दिखाया है।

