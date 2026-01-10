क्या है यूएलसी घोटाला? फडणवीस और शिंदे को जिसमें फंसाने की हुई कोशिश- रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र अर्बन लैंड सीलिंग घोटाला वर्ष 1976 के शहरी भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़ा हुआ है। इस कानून के तहत 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन वाले शहरी इलाके सरकार के अधीन आते थे, ताकि सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन सही तरीके से प्रबंधित हो सके। आरोप है कि जमीन मालिकों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और यूएलसी के तहत गलत प्रमाणपत्र हासिल कर जमीन को सरकारी अधिग्रहण से बचा लिया गया। इस घोटाले से राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।