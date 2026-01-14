14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

एक बार निकाली गई, फिर डंकी रूट से घुसी… मुंबई के पॉश इलाके से बिलकिस बेगम गिरफ्तार

बांग्लादेशी महिला (Bangladeshi Infiltrator) के पास भारत में रहने के लिए कोई भी वैध यात्रा या इमिग्रेशन दस्तावेज नहीं मिले है। उसकी पहचान बिलकिस बेगम (30) के तौर पर हुई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 14, 2026

Bangladeshi woman arrested in Mumbai

मुंबई में घुसपैठिया बिलकिस बेगम गिरफ्तार (Photo: IANS/File)

मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने एक 30 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के पॉश इलाके कफ परेड में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को छापा मारकर पकड़ा गया है। उसकी पहचान बिलकिस बेगम सिरमिया अख्तर के रूप में हुई है। उसके पास भारत में रहने के लिए कोई भी वैध यात्रा या इमिग्रेशन दस्तावेज नहीं है।

पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिलकिस बेगम को पहले भी भारत से निकाला (Deport) जा चुका था, लेकिन वह फिर से अवैध रास्ते से सीमा पार कर मुंबई आ गई। 

खुफिया सूचना सर्च ऑपरेशन चलाया

अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कफ परेड इलाके में एक विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के छिपा हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एटीएस और कफ परेड पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया और एक मुखबिर के जरिए उसकी पहचान की पुष्टि की।

पूछताछ में खुला राज, 2025 में हुई थी डिपोर्ट

शुरुआत में बिलकिस बेगम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और सवालों के गोलमोल जवाब दिए। हालांकि, जब एटीएस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है। उसे अगस्त 2025 में क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रहने के जुर्म में भारत से डिपोर्ट किया था। वापस भेजे जाने के कुछ समय बाद ही वह फिर से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुस आई। वह पिछले कुछ समय से कफ परेड में एक किराए का कमरा लेकर रह रही थी।

तलाशी के दौरान पुलिस ने महिला के पास से एक मोबाइल फोन जब्त किया है। इस फोन में उसका बांग्लादेशी नेशनल आईडी नंबर और उससे जुड़ी डिजिटल तस्वीरें मिली हैं, जिन्हें पुलिस ने अहम सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया है।

कफ परेड पुलिस ने आरोपी बिलकिस बेगम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

क्या कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है?

फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि डिपोर्ट किए जाने के बाद बिलकिस बेगम भारत में दोबारा कैसे दाखिल हुई और कौन लोग मामले में शामिल हैं। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या मुंबई में कोई ऐसा अवैध नेटवर्क काम कर रहा है जो घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज या किराए पर घर दिलाने में मदद करता है?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Jan 2026 01:25 pm

Published on:

14 Jan 2026 01:23 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एक बार निकाली गई, फिर डंकी रूट से घुसी… मुंबई के पॉश इलाके से बिलकिस बेगम गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

यश के साथ जिस लड़की ने दिए बोल्ड सीन उसने ट्रोलिंग के बाद उठाया ये बड़ा कदम, मची खलबली

Yash toxic teaser controversy bold scene girl actress Beatriz Taufenbach took big step she Deletes Instagram
टॉलीवुड

‘धर्मेंद्र की मौत को लाइव दिखाया… जया बच्चन के बाद अब इस एक्टर ने निकाली पैपराजी पर भड़ास

Rajendra Chawla Lashes out on Paparazzi Culture
बॉलीवुड

Toxic Cast Fees: विवादों के बाद टॉक्सिक में Yash की फीस चर्चा में, कियारा-हुमा भी नहीं रहीं पीछे

Toxic Cast Fees: विवादों के बाद टॉक्सिक में Yash की फीस चर्चा में, कियारा-हुमा भी नहीं रहीं पीछे
बॉलीवुड

ऋतिक तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबा…EX वाइफ सुजैन खान ने किया कपल के प्यार पर कमेंट, आया ये जवाब

Sussanne Khan emotional post On Hrithik Roshan and His girlfriend saba azad love relationship
बॉलीवुड

BMC Election: वोटर ID कार्ड नहीं है? कोई बात नहीं, इन 11 पहचान पत्रों में से कोई एक ले जाएं साथ

Voting without Voter ID
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.