एक बार निकाली गई, फिर डंकी रूट से घुसी… मुंबई के पॉश इलाके से बिलकिस बेगम गिरफ्तार

शुरुआत में बिलकिस बेगम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और सवालों के गोलमोल जवाब दिए। हालांकि, जब एटीएस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है। उसे अगस्त 2025 में क्राइम ब्रांच ने अवैध रूप से रहने के जुर्म में भारत से डिपोर्ट किया था। वापस भेजे जाने के कुछ समय बाद ही वह फिर से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुस आई। वह पिछले कुछ समय से कफ परेड में एक किराए का कमरा लेकर रह रही थी।