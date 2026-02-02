ठरकी बुड्ढा, बाजू में बैठी लड़की में लगा है… आशीष चंचलानी ने उड़ाया इटैलियन आदमी का मजाक, VIDEO वायरल

आशीष चंचलानी ने अपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर इटली ट्रिप का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वह कई पर्यटकों के साथ एक स्पीड बोट पर खड़े नजर आ रहे हैं। नाव चलाने वाला शख्स (जो उम्रदराज था) धीमी गति से बोट चला रहा था और पास बैठी एक महिला पर्यटक से बातचीत कर रहा था।



आशीष को उसी पर कमेंट करते सुना जा सकता है। वह बोल रहा है कि हम इस समय इटली में हैं। बाजू में बुड्ढे काका है। इतनी देर से हम इनसे कुछ पूछ रहे हैं और ये बाजू में बैठी लड़की में ही लगा हुआ है। ठरकी बुड्ढे, ठरकी ही रहेंगे।" इसी वीडियो को लेकर लोग आशीष चंचलानी को ट्रोल कर रहे हैं।