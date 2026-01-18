Raj Purohit: नहीं रहे भाजपा के दिग्गज नेता राज पुरोहित, 70 वर्ष की आयु में हुआ निधन

राज पुरोहित मुंबई भाजपा का एक कद्दावर और आक्रामक चेहरा थे। उनकी राजनीतिक यात्रा बेहद प्रभावशाली रही। उन्होंने 25 वर्षों से अधिक समय तक विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व किया। वे मुंबादेवी और कुलाबा निर्वाचन क्षेत्रों से 1990, 1995, 1999 और 2004 में विधायक चुने गए थे। इस दौरान 1995-1999 की गठबंधन सरकार में उन्होंने श्रम, दुग्ध विकास और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य किया। आवास मंत्री के रूप में उन्होंने मुंबई के किरायेदारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।