नागपुर में 34 kg गांजा जब्त, भाजपा युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार, ओडिशा से होती थी तस्करी

गांजा तस्करी के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार (Photo: X/IANS)
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने काटोल ग्रामीण मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी के बीच जैसे ही यह मामला सामने आया, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जोरदार हलचल मच गई।
नागपुर पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में वैभव दिलीप काले (28) भी शामिल है। वैभव काले न सिर्फ भाजपा युवा मोर्चा काटोल ग्रामीण का अध्यक्ष है, बल्कि डोर्ली भांडवलकर गांव का सरपंच भी है। बताया जा रहा है कि इस मामले का मुख्य आरोपी समीर राउत एक सामाजिक संगठन चलाता है।
सूचना मिलने के बाद काटोल पुलिस और एनडीपीएस सेल की संयुक्त टीम ने गोपनीय तरीके से यह कार्रवाई की। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 34 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख 72 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा एक चार पहिया वाहन और अन्य सामग्री भी जब्त की गयी है। कुल मिलाकर 17 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध धंधा एक किराए के कमरे में चल रहा था। आरोपी कभी-कभी उसी कमरे में रुकते भी थे। पुलिस के अनुसार, वे नारियल बेचने का नाटक करते थे, लेकिन असल में उसी जगह पर गांजा रखने और सप्लाई करने का काम होता था।
जांच में पता चला है कि आरोपी ओडिशा के बलांगीर इलाके से गांजा लेकर आये थे। पुलिस अब इस रैकेट के नेटवर्क, सप्लायर और फंडिंग से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रही है।
