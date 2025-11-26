नागपुर में 34 kg गांजा जब्त, भाजपा युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार, ओडिशा से होती थी तस्करी

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने काटोल ग्रामीण मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी के बीच जैसे ही यह मामला सामने आया, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जोरदार हलचल मच गई।