महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली! आखिर शिंदे सेना को किससे है खतरा? मुख्यमंत्री विदेश रवाना

इस खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 नगरसेवकों को बांद्रा के आलीशान होटल ताज लैंड्स एंड (Taj Lands End) में शिफ्ट कर दिया है। खबर है कि नगरसेवकों को टूट या दल-बदल की आशंका के चलते शिंदे सेना ने यह कदम उठाया है। लेकिन शिवसेना की ओर से कहा गया है कि मुंबई के नवनिर्वाचित पार्षदों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसके लिए सभी को पांच सितारा होटल बुलाया गया है। इस दौरान अनुभवी नेता उन्हें सदन में कामकाज, मुद्दे उठाने और महायुति में पार्टी की भूमिका को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी का असली मकसद अपने खेमे को एकजुट रखना है।