उद्योगपति जयदेव श्रॉफ का हुआ तलाक: 11 साल चला केस, पत्नी की 1000 करोड़ की एलिमनी वाली मांग खारिज

मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट ने उद्योगपति जयदेव श्रॉफ (Jaidev Shroff) और उनकी अलग रह रही पत्नी पूनम श्रॉफ (Poonam Shroff) के बीच पिछले 11 वर्षों से चल रहे तलाक विवाद पर आखिरकार फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जयदेव श्रॉफ की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी है और पत्नी को एकमुश्त 10 करोड़ रुपये की स्थायी एलिमनी देने का आदेश दिया है। यह राशि पूर्ण और अंतिम समझौते के तौर पर तीन महीने के भीतर अदा करनी होगी।