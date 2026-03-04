परंपरा या लापरवाही? विरार से लोकल ट्रेन में लादकर माहिम ले गए ‘पेड़’, वीडियो वायरल होते ही कार्रवाई शुरू

इसी तरह मुंबई में भी एक अनूठी परंपरा देखने को मिलती है। मुंबई के माहिम इलाके में होली अलग ही तरीके से मनाई जाती है। यहां होलिका दहन के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां खास तौर पर विरार से लाई जाती हैं। इसी खास परंपरा के तहत, इस वर्ष होलिका दहन के लिए मुंबई लोकल ट्रेन से विरार से माहिम तक एक पेड़ का तना ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया।