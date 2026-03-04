राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए 4 उम्मीदवार, रामदास आठवले सहित इन दिग्गजों को मौका

भाजपा नीत सत्तारूढ़ महायुति के पक्ष में भारी बहुमत को देखते हुए विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) संसद के ऊपरी सदन में केवल एक सदस्य को निर्वाचित कराने में सफल हो सकती है। शरद पवार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस बीच, एमवीए के तीनों घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा), कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) ने इस इकलौती सीट पर अपना दावा पेश किया है। शिवसेना (उबाठा) के पास 20 विधायक हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास 16 और एनसीपी (एसपी) के पास 10 विधायक हैं।