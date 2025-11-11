Patrika LogoSwitch to English

रात में सोए, लेकिन सुबह उठे नहीं… मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार का मुंबई में निधन

Central Railway General Manager Vijay Kumar Death: आईआरएसएमई के 1988 बैच के अधिकारी और मध्य रेलवे के नवनियुक्त महाप्रबंधक (जीएम) विजय कुमार का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 11, 2025

Central Railway GM Vijay Kumar died

मध्य रेलवे के जीएम विजय कुमार का निधन (Photo: X/@Railwhispers)

मध्य रेलवे (Central Railway) के महाप्रबंधक विजय कुमार (GM Vijay Kumar Passed Away) का मंगलवार तड़के मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 56 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक, विजय कुमार सुबह जब नहीं उठे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने का पता चला। परिजनों और सहयोगियों ने तुरंत उन्हें दक्षिण मुंबई के जसलोक अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।

विजय कुमार ने इसी साल 1 अक्टूबर को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक पद का कार्यभार संभाला था। महज कुछ ही महीनों में उन्होंने रेलवे प्रशासन में कार्यकुशलता और नेतृत्व का परिचय दिया था। उनके अचानक निधन से पूरे रेलवे परिवार में गहरा शोक छा गया है। सहकर्मी और अधिकारी उन्हें एक सक्षम प्रशासक, विनम्र व्यक्तित्व और प्रेरणादायी लीडर के तौर पर याद कर रहे हैं।

विजय कुमार 1988 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मेकैनिकल इंजीनियर्स (IRSME) अधिकारी थे। उन्होंने अपने 35 वर्षों से अधिक के करियर में भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनके मार्गदर्शन में कई परियोजनाओं को नई गति मिली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर-पश्चिम रेलवे, रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे और अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) में बहुमूल्य योगदान दिया।

रेलवे ने दी श्रद्धांजलि-

सेंट्रल रेलवे ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, “हमारे प्रिय महाप्रबंधक विजय कुमार का आज सुबह निधन हो गया। मध्य रेलवे एक महान आत्मा, कुशल प्रशासक और प्रेरणादायक लीडर को खो चुका है, जिनका भारतीय रेलवे में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ॐ शांति।”

NRMU ने जताया गहरा शोक

नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU) ने मध्य रेलवे के जीएम विजय कुमार के असामयिक और दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। एनआरएमयू ने बयान जारी कर कहा, विजय कुमार का 11 नवंबर 2025 को अपने आधिकारिक निवास पर नींद में ही हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया।

एनआरएमयू ने कहा, विजय कुमार ने 1 अक्टूबर 2025 को मध्य रेल के महाप्रबंधक का पदभार संभाला था। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने अपने विनम्र स्वभाव, आत्मीयता और रेल कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सच्ची संवेदनशीलता के कारण एक अमिट छाप छोड़ी।

Updated on:

11 Nov 2025 06:54 pm

Published on:

11 Nov 2025 06:47 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / रात में सोए, लेकिन सुबह उठे नहीं… मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार का मुंबई में निधन

