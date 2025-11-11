रात में सोए, लेकिन सुबह उठे नहीं… मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार का मुंबई में निधन

मध्य रेलवे (Central Railway) के महाप्रबंधक विजय कुमार (GM Vijay Kumar Passed Away) का मंगलवार तड़के मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 56 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक, विजय कुमार सुबह जब नहीं उठे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने का पता चला। परिजनों और सहयोगियों ने तुरंत उन्हें दक्षिण मुंबई के जसलोक अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं।